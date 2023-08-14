12 غارة أوكرانية على مواقع روسية.. واستهداف أنظمة صواريخ مضادة للطائرات

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، بأنّ الطيران الأوكراني شنّ 12 غارة على مناطق تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للروس، و6 على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية عن بيان الهيئة، القول إنّه خلال اليوم الماضي، شنّ طيران القوات الأوكرانية 12 غارة على مناطق تمركز أفراد وأسلحة ومعدات عسكرية، و6 على أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، كما شنّت وحدات الصواريخ والمدفعية هجوما على منظومتي مدفعية في مواقع إطلاق نار، ونظام صاروخي مضاد للطائرات، ومحطة حرب إلكترونية، ونظام دفاع جوي.

ضربات صاروخية روسية

وتابعت الهيئة أنّه في المقابل، شنّ الروس ضربة صاروخية وجوية ضد أوكرانيا حيث يجري توضيح المعلومات المتعلقة بعواقب هذا الهجوم، كما شن الروس ضربتين صاروخيتين، و43 غارة جوية، و55 هجوما من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية.

ونتيجة الهجمات الروسية، لقي مدنيون مصرعهم وأصيب آخرون بينهم أطفال، كما دمرت المباني السكنية، وخلال اليوم الماضي، وقع 33 اشتباكا قتاليا، وفي اتجاهات فولين وبوليسيا، لم يتغير الوضع العملياتي بشكل كبير، وفقا لبيان الهيئة.