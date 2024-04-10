أفضل ما يقال بعد صلاة فجر عيد الفطر المبارك 2024

مع حلول عيد الفطر المبارك، تُشرق شمس جديدة على العالم، حاملة معها نسائم الأمل والتفاؤل، وبعد صلاة الفجر يجتمع المسلمون في مختلف أنحاء العالم، يرددون عبارات التهنئة والتبريك، ويتبادلون المشاعر الأخوية والدعوات الطيبة.

ويحرص المسلمون على تبادل عبارات التهنئة بعد صلاة فجر العيد، تعبيراً عن فرحتهم وبهجتهم بهذه المناسبة العظيمة.

أفضل ما يقال بعد صلاة فجر عيد الفطر

- عيد فطر مبارك، كل عام وأنتم بخير.

- تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

- عيد سعيد، جعله الله عيد خير وبركة.

- كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة.

- عيدكم مبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

- نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم العفو والعافية.

- عيد فطر سعيد، كل عام وأنتم أقرب إلى الله.

- مع شروق شمس العيد، تشرق قلوبنا بالبهجة والأمل.

- كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة على الجميع.

وإلى جانب عبارات التهنئة، يحرص المسلمون على تبادل الأدعية الطيبة، داعين الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يرزقهم وإياكم العفو والعافية.

أفضل الأدعية التي يمكن قولها بعد صلاة فجر عيد الفطر المبارك

- اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

- اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

- اللهم ارزقنا وإياكم العفو والعافية.

- اللهم اجعل هذا العيد عيد خير وبركة على الجميع.

- اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم.

- اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين.

- اللهم ارزقنا وجميع المسلمين رزقاً حلالاً طيباً.

- اللهم اجعلنا من الذين ينالون شفاعتك يوم القيامة.

- اللهم اجعل عيدنا هذا فاتحة خير وبركة ورحمة.

- اللهم اغفر ذنوبنا واجعلنا من عبادك المقربين.

- اللهم اجعل هذا العيد عيد فرحة وغبطة وسرور.

- اللهم اجعل هذا العيد عيد خير وبركة على جميع المسلمين.

- اللهم ارحم موتانا وأسكنهم فسيح جناتك.

- اللهم اشف مرضانا واشفهم من كل داء.

- اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن.

- اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلام.

- اللهم بارك لنا في أهلينا وأموالنا وأولادنا.

- اللهم اجعل عيدنا هذا عيد توحيد وتآلف ورحمة.

- اللهم اجعل عيدنا هذا عيد خير ونصر وعزة

بالإضافة إلى هذه الكلمات، يحرص المسلمون على تبادل التهاني والتبريكات مع بعضهم البعض، سواء بالمصافحة أو بالكلمات الطيبة، وزيارة أقاربهم وأصدقائهم، وصلة الرحم، والتواصل مع بعضهم البعض.

https://youtube.com/watch?v=gobDTTnAaRI&si=xTtfmPs-TJn-MNlk

إن عيد الفطر المبارك هو مناسبة عظيمة للتقرب من الله سبحانه وتعالى، ونشر مشاعر المحبة والأخوة بين الناس، ومن خلال تبادل عبارات التهنئة والأدعية الطيبة، نُظهر شكرنا لله على نعمة ونُعزز روح التعاون والتآخي بين المسلمين.