عاجل.. قرار مفاجئ من مازيمبي قبل مواجهة الأهلي وهجوم على مارسيل كولر

«بيقولوا» خدمة إخبارية يُقدّمها «الوطن سبورت» لقرائه يوميًا تسلط الضوء على أبرز التصريحات الرياضية، وآخر المستجدات والملفات المختلفة في المسابقات المحلية أو البطولات القارية.

قرار مازيمبي قبل صدام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

فاجأ فريق مازيمبي الكونغولي نظيره الأهلي، قبل مواجهتهما المرتقبة في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بقرار عاجل يخص حارس مرماه الموقوف.

هجوم على مارسيل كولر بعد تعثر الأهلي أمام إنبي

وجه عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق سهام النقد للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، وذلك بعد التعادل مع إنبي بدوري Nile، محملا الجهاز الفني واللاعبين نتيجة اللقاء.

مهاجم إنبي يحسم قراره من الانتقال لصفوف الأهلي أو الزمالك

كشف يوسف لبيب مهاجم فريق إنبي، موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، بعد تألقه في مباراة المارد الأحمر، التي تعادل فيها الفريقان 2-2، ضمن منافسات الدوري.

برنامج مصطفى شلبي في الزمالك

وضع الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجاً علاجياً وتأهيلياً خاصًا، لمصطفى شلبي لاعب الفريق، لتنفيذه بصالة الجيمانيزيوم، على هامش المران، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري.

تحرك عاجل من لجنة الحكام بعد الاعتداء على محمد معروف

سلط محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، الضوء على اعتداء لاعبي فريق أبوسليم الليبي على الحكم المصري محمد معروف، خلال قيادته لمباراته أمام نهضة بركان ضمن إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا