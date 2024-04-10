ما حكم تبادل المعايدات بعد صلاة عيد الفطر؟.. «الإفتاء» تجيب

ساعات قليلة تفصل ملايين المسلمين عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك، إذ يحرص كثيرون على أداء الصلاة وزيارة الأهل والأقارب، وتبادل التهاني والتبريكات، لذا يتساءل البعض عن حكم المعايدة بعد صلاة العيد.

ما حكم تبادل المعايدات بعد صلاة عيد الفطر؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّ التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام، مشروعة ومندوبٌة، مشيرة إلى أنه نظرًا لفضل شهر رمضان العظيم وعموم الرحمة فيه، وكثرة المنن التي يمنها الله تعالى فيه على عباده، كان حقيقًا بأن يهنِّئ الناس بعضُهم بعضًا بقدومه، مستشهدةً بقوله تعالى: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» [يونس: 58 ].

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن التهنئة مَظْهَرٌ من مظاهر الفرح، ويجوز التهنئة بعيد الفطر، وجاء في القرآن الكريم تهنئة المؤمنين على ما ينالون من نعيم، وذلك في قوله تعالى: «كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [الطور: 19]، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهنِّئ أصحابه بقدوم شهر رمضان، فعن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ يَقُول: «جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ».

وأوضحت أنه قد نصَّ العلماء على استحباب التهنئة بالنعم الدينية إذا تجدَّدَتْ، فقال الحافظ العراقي الشافعي: «تستحب المبادرة لتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرة»، وأن المعايدة تُظهر الفرح والسرور بقدوم العيد، وتُقوي أواصر المحبة والتآلف بين المسلمين، وتُنشر روح التسامح والتواصل بين الناس.

صيغ المعايدة بعيد الفطر

تختلف صيغ المعايدة وتكثر، وهذا بعض منها:

- «كل عام وأنتم بخير»

- «تقبل الله منا ومنكم».

- «عيدكم مبارك».

- «كل عام وأنتم بخير وعافية».

ما يُسن فعله بعد صلاة العيد

من السنن الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد:

- «التكبير والتهليل».

- «المصافحة والمعانقة».

- «تبادل التهاني والتبريكات».

- «زيارة الأقارب والأصدقاء».

- «إدخال السرور على قلوب الفقراء والمحتاجين».

والمعايدة بعد صلاة عيد الفطر سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في المعايدة قبل صلاة العيد أو بعدها، لكن يُفضل أن تكون بعد الصلاة.