أفضل الأعمال المستحبة في عيد الفطر المبارك.. منها الغسل والتطيب

مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك، يكثر المسلمون من الأعمال الصالحة والعبادات، لما في ذلك اليوم من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم ما هي أفضل الأعمال المستحبة بعد عيد الفطر المبارك، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

أفضل الأعمال المستحبة في عيد الفطر المبارك

ومن بين أفضل الأعمال المستحبة في عيد الفطر المبارك، بحسب ما أوضحه العلماء ودار الإفتاء المصرية، إحياء ليلة العيد بالعبادة وذلك بذكر الله والصلاة وغيرها من العبادات، إذ أن إحياء هذه الليلة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماورد في الحديث الشريف: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا للهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» أخرجه ابن ماجه واللفظ له، والطبراني في «الأوسط» والبيهقي.

والتكبير من أفضل الأعمال المستحبة في عيد الفطر المبارك، وهو سنة عند جمهور الفقهاء، حيث قال الله تعالى بعد آيات الصيام: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ﴾.

وحُمِل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر، وقال سبحانه في آيات الحج: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾، وكذلك في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾.

ما هى أفضل الأعمال المستحبة في عيد الفطر المبارك

ومن بين أفضل الأعمال المستحبة في عيد الفطر المبارك، الغسل والتطيب والتزين وحلاقة الشعر، خاصة عند الخروج للصلاة، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى» أخرجه ابن ماجه والبيهقي، كما يجب أن يأكل المسلم شيئا قبل الصلاة، لما روي عن أنسٍ رضي الله عنه أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ».

وصلاة العيد هي من أفضل الأعمال المستحبة في عيد الفطر المبارك، كما أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.