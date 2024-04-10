تحذير من 4 ظواهر جوية في أول أيام عيد الفطر 2024.. هل تؤثر على الاحتفالات؟

بينما يستعد ملايين المسلمين في مصر للاحتفال بأول أيام عيد الفطر 2024، إذ تنطلق الاحتفالات بعد ساعات قليلة، حذَرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس أول أيام العيد والظواهر الجوية التي من المتوقع أن تضرب البلاد.

طقس أول أيام عيد الفطر 2024

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت في بيان رسمي لها، إن هناك 4 ظواهر جوية من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الاحتفال بأول أيام عيد الفطر 2024، وهي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الوجه البحري، وأجزاء من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وربما تكون على فترات متقطعة.

وبحسب «الأرصاد»، فإن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، فضلا عن نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، في الوقت الذي تشهد القاهرة الكبرى طقسا دافئا نهارًا مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًأ مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

السحب والغيوم هي رابع ظاهرة جوية حذّرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة في أول أيام عيد الفطر 2024، فضلا عن أن المنخفض الجوي القادم في طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط يعمل على تجدد تكون السحب الركامية والرعدية أحيانا على مدار الـ48 ساعة المقبلة.

تحذير من حالة الطقس

الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، كشف تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر، وذلك في تصريحات متلّفزة، قائلا إن البلاد تتعرض لمنخفض جوي يؤدي لحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، نصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس هذه الفترة وحتى انتهاء عيد الفطر 2024، وذلك بسبب نشاط الرياح ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات المساء والصباح الباكر.

تحذير لمرضى الحساسية

الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، حذر مرضى الحساسية من الخروج هذه الأيام إلا للضرورة بسبب التقلبات الجوية وذلك عبر «الوطن»: «الجو لا هو شتاء ولا صيف ودا بيخلي مرضى الحساسية معرضين للإصابة بالعدوى الفيروسية نتيجة نشاط الفيروسات، وهي أحد أكبر مهيجات الحساسية، علشان كدة مش لازم يخرجوا أو لو خرجوا يستخدموا البخاخات والكمامات».