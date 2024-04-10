رسالة مؤثرة من صحفي فلسطيني في أول أيام عيد الفطر: «إحنا مش بخير»

واقفًا على أطلال أحد المنازل المهدمة، حاملًا لافتة مُدّون عليها عبارات مؤثرة، وإلى جواره باقات من الورود بألوانها الحمراء، يطلب من المارة أخذ وردة خاصة من فقدوا ذويهم في الحرب التي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي بقطاع غزة، محاولًا إيصال رسالة إلى العالم بأنه في الوقت الذي تحتفل فيه الدول بعيد الفطر، يودع الفلسطينيون، الشهداء الذين يسقطون جراء العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

رسالة مؤثرة من صحفي فلسطيني

«في يوم العيد اللي فقد شهيد خلال الحرب يتفضل يأخذ وردة، كل عام وأنتم بخير لكن إحنا مش بخير، الورد خلص بس جرحنا لسا ما خلص، لأنه بكل بيت فلسطيني شهيد»، كانت تلك الكلمات مضمون الرسالة التي حملها الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق، ونشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بالللغتين العربية والإنجليزية.

«أبو رزق» أكد لـ«الوطن»، أنه أراد إدخال الفرحة والمحبة على قلوب أهالي الشهداء على الرغم من الجرح الذي لن يندمل، واختار لون الورد الأحمر تعبيًرا عن بحور الدم التي شهدها قطاع غزة ومناطقه المتفرقة من الشمال للجنوب: «بدنا نوصل للعالم رسالة إنّ إحنا جرحنا لا زال بينزف، وما راح يندمل، وبنقول لهم يوقفوا هاد الحرب اللي قضيت على كل شيء، ما عاد بدنا يروح مننا شهداء أكتر من هيك».

باقات ورود لأهالي شهداء غزة

باقات الورود جلبها «أبو رزق»، من أحد المتاجر القريبة من مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة: «بنحاول نخلي للعيد فرحة رغم أنها منقوصة لكن يمكن نخفف عن الناس وخاصة من فقدوا عائلهم وأسرهم، هاد المتجر أعطاني الورود لتوزيعها على أهالي الشهداء، ما عندنا مظاهر للفرح ولا الاحتفال بعيد الفطر زي باقي العالم، عندنا بس سقوط شهداء في كل لحظة، الناس راح تحتفل بالعيد ونحن راح نودع الشهداء».