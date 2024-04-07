نصف عام من العدوان.. ماذا خلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟

مر نصف عام منذ تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي شنه الاحتلال على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، وفي تلك الأشهر قتل الاحتلال الآلاف، وشرد الملايين، علاوة على تدمير معظم البنى التحتية في القطاع، إضافة إلى آلاف المجازر التي ارتكبها بحق الفلسطينين العزل في القطاع، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية.

في السطور التالية تعرض الوطن ما خلفته الحرب على قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية، والمجازر المرتكبة منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

حصيلة الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية

خلال الـ6 أشهر الماضية من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر، ارتكب الاحتلال 2922 مجزرة بحق العشب الفلسطيني في غزة، خلفت آلاف الشهداء من المدنين الأبرياء.

- حصيلة الشهداء في غزة على مدار الـ6 أشهرالماضية، وصلت إلى 39 ألفا و975 شهيدا، النسبة الأكبر بينهم من الأطفال والنساء؛ إذ استشهد حتى الآن 14 ألفا و 500 طفل.

- فيما وصل عدد النساء الشهيدات إلى 9560 امرأة، وذلك يعني أن من ضمن 39 ألفا و975 شهيدا، هناك 24 ألفا و60 طفلا وامرأة، استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي الإجرامي على سكان غزة.

- وصل عدد المصابون جراء العدوان الإسرائيلي، والقصف المستمر على قطاع غزة منذ نصف عام، إلى 75 ألفا و577 فلسطينيا.

2 مليون فلسطيني نازح

- جراء آله القتل، والتدمير الإسرائيلية، التي قضت على معظم البنى التحتية في قطاع غزة، جراء القصف، والعمليات العسكرية، وصلت أعداد النازحين الذي أصبحوا بلا مأوى إلى 2 مليون فلسطيني، من ضمنهم 1.9 مليون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي يهدد الاحتلال باجتياحها بريا.

- وجراء استهداف الاحتلال للبني التحتية، والمنازل، في القطاع وصل عدد الوحدات السكنية المدمرة كليا، أو جزئيا إلى 290 ألفا.