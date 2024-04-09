7 معلومات عن الفنان سامي الشيخ.. برزك أوميد يُنهي مسيرة حسن الصباح

مع الحلقات الأخيرة لمسلسل الحشاشين، ظهرت موهبة ليست بجديدة على الوسط الفني؛ وهو الفنان الشاب سامي الشيخ صاحب شخصية برزك أوميد، الرجل الثاني لقلعة ألموت ووريث حسن الصباح في المكر والدهاء، استخدم حيلته ليقضي على أسطورة «الصباح» زعيم أخطر جماعة قتالية في التاريخ، وفي الحلقة الـ30 تسبب في وفاة ابن الصباح «الهادي» متبعًا أسلوب حسن الصباح نفسه هو الكلام البسيط الذي يبدوا دينيًا وهو بعيد عن الدين، فمن هو سامي الشيخ الذي أنهى أسطورة حسن الصباح؟.

7 معلومات عن الفنان سامي الشيخ

ولد سامي شيخ في الإسكندرية.

انتقل إلى نيويورك لدراسة المسرح.

حصل على أول دور سينمائي له في الكوميديا ​​الساخرة، والآن يشارك في مسلسل الحشاشين، وفق سيرته الذاتيه على موقع الأفلام العالمي«imdb».

كان له أدوار متكررة في Homeland، 24، United States of Tara وأدوار في Nikita، The Unit، NCIS وLost، من بين آخرين.

شارك سامي الشيخ في أفلام الهجوم على دارفور، والمتحولون: ظلمة القمر، وحرب تشارلي ويلسون وغيرها.

في عام 2012، بعد 10 سنوات من مغادرة مصر، عاد سامي الشيخ أخيرًا للعمل في مسلسل «حكايات بنات» الشهير، والذي يبشر ببداية مسيرته الدولية الصاعدة.

بالإضافة إلى مسيرته التمثيلية، عُين «الشيخ» في عام 2010 سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط لشبكة Y-Peer، وهي شبكة تعليمية للشباب، يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويسافر«الشيخ» حول العالم نيابة عن المنظمة التي تنشط في أكثر من 36 دولة.

الإشادة بدور سامي الشيخ

وبعد عرض الحلقة 30 من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز الذي قدم شخصية حسن الصباح؛ أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بدور الفنان سامي الشيخ الذي قدم شخصية برزك أوميد: «أداء عالي أوي من كريم عبدالعزيز وسامي الشيخ اللي قدملنا في الحلقة نسخة تخوف من برزك أوميد، وبتواجه شخصية حسن الصباح بنفس طريقتها وأسلوبها لغاية اللي شفناه في النهاية».

الناقدة الفنية ماجدة خيرالله أيضًا أشادت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بأداء سامي الشيخ قائلة: «برزك أوميد أو سامي الشيخ الرجل الوحيد الذي اقترب من حسن الصباح وتمكن من خداعه، وبحكم التاريخ هو الأكثر شراسة وسوف يخلفه في السيطرة علي قلعه ألموت، والحفاظ على منهج الحشاشين وسوف يورث ابنه حكم القلعة، ويبدو أن الصباح عاش ما تبقي له من عمر دون أن يعرف ماذا فعل برزك أوميد بابنه الهادي؟».