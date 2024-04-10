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دراما المتحدة

«قوتنا في لمتنا».. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن «سر فرحة العيد»

كتب:

محمد مجدي
09:51 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، منذ قليل، فيلما تسجيليا عن «فرحة العيد»، خلال فعاليات حفل إفطار أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، والذي شهد مشاركة عدد من نجوم الفن، بينهم الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، والفنانة إسعاد يونس، والفنان أكرم حسني.

وتضمن الفيلم التسجيلي، حديث الفنانين عن حالة البهجة والسعادة التي يشهدها العيد في ظل تجمع الأسر المصرية، مع تأكيد الفنانين أنّ «قوتنا في لمتنا»، لما لها من آثار إيجابية على الأسر في مختلف الاتجاهات.

وأكد الفنانون أنّ أحد مصادر البهجة والفرحة الأساسية في عيد الفطار المبارك هي «العيدية»، مؤكدين حرصهم على أخذها من أسرهم في صغرهم.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.