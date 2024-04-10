«قوتنا في لمتنا».. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن «سر فرحة العيد»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، منذ قليل، فيلما تسجيليا عن «فرحة العيد»، خلال فعاليات حفل إفطار أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، والذي شهد مشاركة عدد من نجوم الفن، بينهم الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، والفنانة إسعاد يونس، والفنان أكرم حسني.

وتضمن الفيلم التسجيلي، حديث الفنانين عن حالة البهجة والسعادة التي يشهدها العيد في ظل تجمع الأسر المصرية، مع تأكيد الفنانين أنّ «قوتنا في لمتنا»، لما لها من آثار إيجابية على الأسر في مختلف الاتجاهات.

وأكد الفنانون أنّ أحد مصادر البهجة والفرحة الأساسية في عيد الفطار المبارك هي «العيدية»، مؤكدين حرصهم على أخذها من أسرهم في صغرهم.