الرئيس السيسي يصل إلى مقر احتفالية العيد مع أبناء الشهداء كتب: نرمين عفيفي 10:08 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للمشاركة في احتفالية العيد مع أبناء الشهداء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عاجل.. الرئيس السيسي يشهد حفل إفطار أسر الشهداء بالعاصمة الجديدة صفاء أبو السعود تقدم «أهلا بالعيد» على المسرح لأول مرة.. والرئيس السيسي يشكرها «قوتنا في لمتنا».. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن «سر فرحة العيد» تضامنا مع فلسطين.. أسر غزاوية تشارك في حفل أسر الشهداء بتشريف الرئيس السيسي السيسي بقلم نرمين عفيفي