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دراما المتحدة

التحالف الوطني يوزّع حلوى وشوكولاتة وورود على المصريين.. «العيد فرحة»

كتب:

يسرا البسيوني
10:56 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024
التحالف يوزع ورود على المواطنين في العيد

التحالف يوزع ورود على المواطنين في العيد

وزّع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حلوى وشوكولاتة وبالونات وورود على المواطنين والأطفال في كفر الشيخ، وذلك في إطار مشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمواطنين باحتفالات العيد في الساحات والمساجد.

كما وزّع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الحلوى والألعاب على المصلين بعد أداء صلاة العيد بمحافظة الإسماعيلية.

ووزّع التحالف الوطني الحلوي والبالونات على المصلين بعد أداء صلاة العيد بمحافظة القليوبية. 

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