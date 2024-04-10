التحالف الوطني يوزّع حلوى وشوكولاتة وورود على المصريين.. «العيد فرحة»

وزّع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حلوى وشوكولاتة وبالونات وورود على المواطنين والأطفال في كفر الشيخ، وذلك في إطار مشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمواطنين باحتفالات العيد في الساحات والمساجد.

كما وزّع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الحلوى والألعاب على المصلين بعد أداء صلاة العيد بمحافظة الإسماعيلية.

ووزّع التحالف الوطني الحلوي والبالونات على المصلين بعد أداء صلاة العيد بمحافظة القليوبية.