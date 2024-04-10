التحالف الوطني يشارك المواطنين فرحة العيد.. هدايا وكرنفالات ترفيهية للأطفال

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شاركت مؤسسة الجارحي، عضو التحالف، آلاف المواطنين من أهالي محافظة الفيوم الاحتفال بعيد الفطر بعدد من الفعاليات المتنوعة.

الاحتفال بالعيد

وأوضح التحالف أنّ ذلك جاء بمشاركة قيادات المؤسسة، والعاملين بها ومتطوعيها في نحو 9 ساحات مخصصة لصلاة العيد على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

توزيع الهدايا والشيكولاتة

ولفت التحالف الوطني إلى توزيع الحلوى والشيكولاتة والبالونات والهدايا علي المواطنين وأبناءهم، وتنظيم عدد من الكرنفالات الترفيهية للأطفال.