التحالف الوطني يحتفل بيوم اليتيم في أسوان بحضور 110 أطفال

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، عضو التحالف الوطني، كرنڤالًا للأطفال وإفطارًا جماعيًا لنحو 110 أطفال أيتام في محافظة أسوان.

توزيع هدايا وملابس على الأطفال

وأشار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى توزيع الهدايا والملابس على الأطفال خلال الاحتفالية، والتي تأتي في إطار الاحتفال بيوم اليتيم.

وواصل التحالف الوطني، دعمه للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز وتوزيع نحو 100 كرتونة مواد غذائية على الأهالي بمركز أسوان، إضافة إلى تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بمحافظة الأقصر، موضحا أنه تم تكريم 65 متسابقا بينهم ذوي الهمم الحافظين للقرآن الكريم، وتم منحهم مبالغ مالية وشهادات تقدير، بحضور عدد من القيادات والشخصيات العامة بالمحافظة.