«التحالف الوطني» يكرم 60 من حفظة القرآن الكريم في الأقصر

كرّم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حفظة القرآن الكريم في الأقصر بالتزامن مع آخر شهر رمضان المبارك، حيث تم تكريم 60 حافظا للقرآن من أبناء قرية الزنية بالمحافظة بشهادات ومبالغ مادية قيمة.

كما نظّمت الهئية القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني، كرنڤالًا للأطفال وإفطارًا جماعيًا لنحو 110 أطفال أيتام بمحافظة أسوان بتوزيع الهدايا والملابس على الأطفال بالاحتفالية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

وفي سياق متصل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظة الفيوم، وقد حصل الفائزون بالمراكز الأولى برحلات عمرة وجوائز مالية قيمة، فضلا عن تكريمات متنوعة للمتسابقين المتميزين في التلاوة وأصحاب القدرات الخاصة في حفظ وفهم القرآن الكريم، وشارك بالمسابقة نحو 2209 متسابقين.

وكان الفتيات والطالبات مشاركة كثيفة بواقع 74.5% من إجمالي المشاركين، فضلاً عن حصول فتاة على المركز الأول بالمسابقة على مستوى المحافظة.

خطط التحالف الوطني لدعم جهود الدولة

شهدت المسابقة منافسة قوية بين المتسابقين في مستوياتها الثلاثة «حفظ القرآن الكريم كاملاً، حفظ 20 جزءًا، حفظ 10 أجزاء» من خلال لجان متخصصة وموسعة ضمت أكثر من 50 شيخا وإماما من كبار العلماء والقراء والأئمة والواعظين من الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن استراتيجية وخطط المؤسسة والتحالف الوطني لدعم جهود الدولة في نشر الوعي والفكر الديني المعتدل، فضلاً عن تعزيز القوة الناعمة المصرية وتنمية قدرات النشء والشباب في مجال قراءة وتجويد وحفظ وتفسير القرآن الكريم.