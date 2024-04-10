رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM  في العيد.. اعرف التفاصيل

تقدّم البنوك خدمات السحب والإيداع من خلال أكثر من 27 ألف ماكينة صراف آلي في جميع محافظات البلاد، ولكن يتم فرض رسوم على السحب من الماكينات إذا كان المستخدم غير عضو في البنك الذي يمتلك الماكينة.

وحدد البنك المركزي الرسوم بقيمة 5 جنيهات لكل عملية سحب، علما بأنّ الخدمة مجانية إذا سحب العميل الأموال من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك الذي يمتلك بطاقته.

وترصد السطور التالية رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد حال استخدام العملية ماكينة صراف الآلي غير تابعة للبنك مصدر البطاقة، وحال السحب من البنك مصدر البطاقة تبقى الرسوم مجانية، وفقا لمواقع البنوك عبر الإنترنت.

رسوم السحب من بنك QNB

يسجل بنك QNB نحو 5 جنيهات في كل عملية سحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك التعمير والإسكان

رسوم السحب في بنك التعمير والإسكان تبلغ نحو 5 جنيهات في كل سحبة، والاستعلام عن الرصيد مجانا.

رسوم السحب من البنك العربي الأفريقي

عمولة السحب من البنك العربي الأفريقي الدولي 5 جنيهات عن كل عملية سحب، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك القاهرة

تسجل رسوم السحب في بنك القاهرة نحو 5 جنيهات على كل عملية سحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من البنك التجاري الدولي CIB

رسوم السحب من البنك التجاري الدولي CIB تسجل نحو 5 جنيهات على كل عملية سحب، والاستعلام عن الرصيد مجانا.

رسوم السحب من البنك المصري الخليجي «إي جي بنك»

رسوم السحب من البنك المصري الخليجي «إي جي بنك» تسجل نحو 5 جنيهات عند السحب للمعاملة الواحدة، وللاستعلام عن الرصيد فيتراوح بين 10 لـ30 جنيها.

رسوم السحب من بنك أبو ظبي الإسلامي

يسجل بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 5 جنيهات على كل عملية سحب بعد مرتين من السحب المجاني، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك الإمارات دبي الوطني

يفرض بنك الإمارات دبي الوطني حوالي 5 جنيهات في كل عملية سحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من البنك الأهلي المصري

رسوم السحب من البنك الأهلي المصري تسجل نحو 5 جنيهات على لكل عملية سحب، و1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك ناصر الاجتماعي

رسوم السحب من بنك ناصر الإجتماعي تسجل نحو 6 جنيهات علي كل عملية سحب، وجنيه للاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك الاستثمار العربي

رسوم السحب من بنك الاستثمار العربي يسجل نحو 3 جنيهات علي كل عملية سحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك فيصل الإسلامي

رسوم السحب من بنك فيصل الإسلامي يبلغ 5 جنيهات لكل عملية سحب، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من المصرف العربي الدولي

رسوم السحب من المصرف العربي الدولي تسجل 4 جنيهات عن كل عملية سحب، و2 جنيه رسوم الاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك البركة مصر

رسوم السحب من بنك البركة تسجل 5 جنيهات عن كل عملية سحب، و6 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من البنك الزراعي المصري

رسوم السحب من البنك الزراعي المصري تسجل 5 جنيهات عن كل عملية سحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

قرار البنك المركزي بخصوص رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

ووضع البنك المركزي المصري حدا أقصى لقيمة رسوم السحب النقدي من ماكينة الصرف الآلي 10 جنيهات.

ويبلغ حد السحب اليومي من ماكينات البنوك غير مصدرة لبطاقات الصراف الآلي (بنوك أخرى) 4 آلاف جنيه.

وتكون حدود السحب النقدي خلال اليوم من ماكينات الصرف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري، ويصل حد السحب اليومي للأفراد من فروع البنوك ليصل الحد الأقصى إلى 150 ألف جنيه مصري.