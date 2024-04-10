«التعليم العالي»: صندوق رعاية المبتكرين يكمل تدريب منسقي نوادي الابتكار

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن استكمال تدريب منسقي «نوادي الابتكار» في جميع المديريات التعليمية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ونوّه ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بمشاركة 40 منسقًا في التدريب من مختلف المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 31 مارس 2024، ويهدف التدريب إلى تأهيل منسقي نوادي الابتكار للإشراف على أنشطة النوادي وتوجيه الطلاب المشاركين في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، والتي سينظمها الصندوق في ضوء برنامج (iclub) مؤكدًا أنّ التدريب سيشمل أيضًا المنسقين بالإدارات التعليمية بكل مديرية، والمدارس التابعة لها.

الطلاب المبتكرون

وأكد ضياء خليل، أن هذه المسابقة تأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأشار ضياء خليل إلى أن الصندوق استهدف من هذا التدريب تعريف منسقي نوادي الابتكار بأهداف وأنشطة برنامج iclub وتدريبهم على كيفية إدارة نوادي الابتكار في المدارس، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين، مؤكدًا أن الانتهاء من تدريب هؤلاء المنسقين، يأتي تمهيدًا لإطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين التي تعد خطوة مهمّة في مسيرة الصندوق لرعاية المواهب الشابة في مصر، وتعزيز قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

توفير بيئة مناسبة للشباب

وأكد خليل أننا نستهدف من خلال هذه المسابقة توفير بيئة مناسبة للشباب والطلاب المبتكرين لعرض أفكارهم ومشاريعهم؛ ليكونوا روّاد المستقبل في مصر، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشي مع رؤية مصر 2030.