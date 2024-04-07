«التعليم العالي»: انتهاء تطوير التعليم المدمج قبل بدء العام الدراسي الجديد

كشفت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل حول عودة نظام التعليم المفتوح مرة أخرى، مشيرة إلى أنّ عودة التعليم المفتوح كما كان عليه من قبل غير وارد، لكن ما يحدث حاليا هو تطوير لنظام التعليم المدمج ليكون متماشيا مع المتغيرات والمتطلبات التي تشهدها سوق العمل وتطوير التعليم الجامعي، وأنّ هناك لجنة حاليًا تعمل على إعداد وتطوير المقترح.

منصة موحدة لنظام التعليم المدمج

واوضحت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزراة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ ابرز ملامح تطوير نظام التعليم المدمج تتمثل في تغيير المسمى الخاص به، وأنّ هناك مقترحًا بأن يكون تحت مسمى التعليم المستمر، وأنّ تكون هناك منصة موحدة للنظام تحت مظلة «الأعلى للجامعات» وتكون بهدف أنّ يكون التقدم مركزيًا وإنشاء منصة موحدة أيضًا للدراسة والبرامج.

تطوير نظام التعليم المدمج

وأوضحت المصادر أنه فيما يتعلق بالشهادة النهائية التي سيتم منحها للطالب، فإن الدراسات تجري من قبل المجلس حاليًا للوصول إلى صيغة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وكذلك تتماشة مع المتغيرات، موضحة أنّ التعديل يستلزم تشريع وأنه من المتوقع الانتهاء من النظام قبل البدء في العام الدراسي الجديد.