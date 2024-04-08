وزير التعليم العالي: إدراج 69 جامعة ومركزا بحثيا في تصنيفات عالمية مرموقة

قال أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر شهدت قفزة نوعية خلال العقد الماضي، بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية.

وتُظهر أحدث التقارير الدولية تقدمًا ملحوظًا للجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في مختلف التصنيفات العالمية، مما يُعزز تنافسيتها ويجعلها منصة تعليمية جاذبة للطلاب من جميع أنحاء العالم.

أبرز النتائج

وتضمنت أبرز النتائج ما يلي:

· إدراج 69 جامعة ومركزًا بحثيًّا في تصنيف سيماجو العالمي، 32 منها ضمن أفضل 25% عالميًا.

· تواجد 79 مؤسسة تعليمية مصرية في تصنيف ويبومتركس العام، 6 منها ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم.

· إدراج 18 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للاستدامة، 4 منها ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية.

· إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية، 7 منها في النسخة العامة للعام 2023.

· زيادة عدد الجامعات المصرية في تصنيف QS للدول العربية ليصبح 36 جامعة.

· حققت 38 جامعة مصرية نتائج مُتميزة في تصنيف التايمز العالمي.