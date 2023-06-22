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خالد الجندي: لا يجوز منح العيدية للمدخن والمدمن

كتب:

محمد أيمن سالم
07:01 م | الخميس 22 يونيو 2023
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، إنه لا يجوز إعطاء الصدقة أو العيدية للمدخن أو المدمن، مضيفا: «المدمن أخطر حاجة تموته بيها إنك تعطيه فلوس».

عيدية عينية للمدمنين

وتابع عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة dmc، اليوم الخميس: «لا تعطوا العيدية أو الصدقة لمدخن يضيع الأموال في أمور غير النعمة، يعني لو اتعرضت لمشكلة في كده ممكن تعطي المدخن أشياء عينية، بلاش أموال».

واستكمل: «لا تعطوا العيدية لمن لا يصرفها في أمر حسن، بلاش تعطوا المدخن الذي يحول الفلوس إلى سجائر أو أمور يدخنها ويدمر صحته ويدمر الآخرين».

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