خالد الجندي: لا يجوز منح العيدية للمدخن والمدمن

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، إنه لا يجوز إعطاء الصدقة أو العيدية للمدخن أو المدمن، مضيفا: «المدمن أخطر حاجة تموته بيها إنك تعطيه فلوس».

عيدية عينية للمدمنين

وتابع عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة dmc، اليوم الخميس: «لا تعطوا العيدية أو الصدقة لمدخن يضيع الأموال في أمور غير النعمة، يعني لو اتعرضت لمشكلة في كده ممكن تعطي المدخن أشياء عينية، بلاش أموال».

واستكمل: «لا تعطوا العيدية لمن لا يصرفها في أمر حسن، بلاش تعطوا المدخن الذي يحول الفلوس إلى سجائر أو أمور يدخنها ويدمر صحته ويدمر الآخرين».