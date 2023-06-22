خالد الجندي: لا يجوز منح العيدية للمدخن والمدمن
كتب:
محمد أيمن سالم
07:01 م | الخميس 22 يونيو 2023
الشيخ خالد الجندي
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، إنه لا يجوز إعطاء الصدقة أو العيدية للمدخن أو المدمن، مضيفا: «المدمن أخطر حاجة تموته بيها إنك تعطيه فلوس».
عيدية عينية للمدمنين
وتابع عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة dmc، اليوم الخميس: «لا تعطوا العيدية أو الصدقة لمدخن يضيع الأموال في أمور غير النعمة، يعني لو اتعرضت لمشكلة في كده ممكن تعطي المدخن أشياء عينية، بلاش أموال».
واستكمل: «لا تعطوا العيدية لمن لا يصرفها في أمر حسن، بلاش تعطوا المدخن الذي يحول الفلوس إلى سجائر أو أمور يدخنها ويدمر صحته ويدمر الآخرين».