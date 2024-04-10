توقف فورا عن ارتدائها أثناء النوم.. قطعة ملابس ضارة بالصحة وتسبب العدوى البكتيرية

رغم أن فصل الربيع في أوج ازدهاره، فإن برودة الطقس تحديدا في الليل، يجعل الكثيرين يلجأون لارتداء ملابس إضافية خلال النوم من أجل الحفاظ أجسادهم دافئة، ومن ضمنها الجوارب، ظنا منهم أن هذا الأمر سيجعلهم لا يشعرون بالبرد.

وفقا لموقع « Get Laid Beds»، ارتفع السؤال حول ارتداء الجوار» أثناء النوم بنسبة 86% في الأشهر الثلاثة الماضية، ما يوضح أن هناك المزيد من الأشخاص الذين يحاولون معرفة ما إذا كان هذا مفيدًا أم لا.

قطعة ملابس أثناء النوم تضر بالصحة وتسبب عدوى بكتيرية

خبيرة الصحة الدكتورة ديبورا لي قالت لصحيفة «دايلي إكسبريس» إن هناك بعض الجوارب ارتداؤها في الليل يكون ضارا بالنسبة لك، موضحة: «ارتداء الجوارب أثناء النوم، يقلل من تدفق الدورة الدموية خاصة عندما تكون ضيقة للغاية».

يمكن أن تحمل الجوارب أيضًا بكتيريا مثل الإشريكية القولونية، بحسب الطبيبة، حيث حذرت من الذهاب إلى السرير بنفس الجوارب التي ترتديها طوال اليوم، لأن ذلك من المرجح أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

لماذا تسبب ارتداء الجوارب أثناء النوم خطرا على الصحة؟

هل الجوارب فقط هي التي يجب تجنب ارتدائها أثناء النوم؟ الخبير أكدت أن الملابس الضيقة أيضا تحد من الدورة الدموية وتدفق الدم، مما يؤدي إلى نوم أسوأ أثناء الليل، وعدم الراحة التي قد توقظك، موضحة: «كلما كانت الملابس ضيقة، قلت احتمالية قدرتك على التحرك أثناء نومك، مما يعني أنك قد لا تتمكن من الشعور بالراحة أثناء غفوتك».

واختتمت الخبيرة نصائحها: «إذا كنت ترتدي البيجامة، فتجنب الصوف واختار قطعة من القطن بدلاً من ذلك».

من جهتها، كشفت إيمان سند، استشارية الأمراض الجلدية لـ«الوطن» ما يحدث بسبب ارتداء الجوارب أثناء النوم، مؤكدة أنها تتسبب في تدفق الدم إلى القدمين، وهو ما قد يؤدي للحكة والتورم.