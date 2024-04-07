كم عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان.. وما دخل العمر في ذلك؟

النوم عملية روتينة تسمح لأجسادنا بالراحة والاسترخاء، ويعتبره أغلبية العلماء من أكثر العمليات الطبيعية تعقيداً رغم بساطتها في نظرنا، إذ أنهم حتى الآن لم يكتشفوا السبب الأساسي الذي ننام من أجله، فمعظم الأسباب المطروحة هي أسباب طبيعية أكثر من كونها علمية.

وتساءل العديد من الناس عن السر وراء قيامنا بهذا التصرف وعدد الساعات التي تحتاجها أجسامنا من النوم، لذلك نستعرض في التقرير التالي عدد الساعات التي يحتاجها كل سن من النوم، وفقاً لموقع «health line».

لماذا ننام؟

لا يزال هناك غموض كبير حول الغرض من النوم، إذ أن العلماء حتى الآن لم يجدوا تفسير رئيسي للنوم أو لقيام جسدنا بهذا التصرف، إلا أنهم اتجهوا إلى الأسباب البيولوجية ومنها الحفاظ على الطاقة، إذ يساعد النوم أجسادنا في الحفاظ على الطاقة، ويسمح لنا بتقليل احتياجاتنا من السعرات الحرارية، كما أن النوم يساعد في إصلاح الخلايا وإعادة نموها عن طريق عدة عمليات وهي:

- إصلاح العضلات.

- تخليق البروتين.

- نمو الأنسجة.

ساعات النوم التي يحتاجها كل سن

- يفضل نوم الأطفال حديثي الولادة من سن 3 أشهر لمدة 14 إلى 17 ساعة.

- من سن 4 شهور إلى 12 شهراً لمدة 12 إلى 16 ساعة كل يوم.

- من سن سنة لسنتين ينصح بنوم مدة تصل من 11 إلى 14 ساعة لكل 24 ساعة.

- من سن 3 إلى 5 سنوات ينصح بالنوم من 10 إلى 13 ساعة لكل يوم.

- من 6 إلى 12 سنة يفضل النوم من 9 إلى 12 ساعة.

- من 13 إلى 18 سن يجب النوم من 8 إلى 10 ساعات كل يوم.

- من 18 إلى 60 سنة ينص بنوم من 7 ساعات أو أكثر.

- من 61 إلى 64 سنة يجب أن ينام الشخص من 7 إلى 9 ساعات لكل 24 ساعة.

- من 65 سنة فما فوق يجب نوم من 7 إلى 8 ساعات.

أضرار قلة النوم

مخاطر كبيرة قد تواجه الجسم إذا لم يأخذ قسط كافي من النوم، إذ أن عدد ساعات النوم وجودته يؤثر على أدمغتنا بشكل كبير، كما يؤثر على طريقة تعالمنا في اليوم التالي، ومشاكل أخرى قد تؤثر على القلب والدم والكلى والصحة العقلية، فالمخ يؤثر بشكل كبير على أدمغتنا ومهارتنا مثل التعلم، الذاكرة، مهارات حل المشاكلات، والتركيز.

وحدد العلماء بعض المخاطر التي قد يواجهها الإنسان، إذا لم يأخذ قسط كافي من النوم وهي:

- تغيرات في المزاج.

- قلق.

- اكتئاب.

- ذاكره ضعيفة.

- ضعف التركيز.

- ضعف جهاز المناعة.

- زيادة الوزن.

- ضغط دم مرتفع.

- أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب وزيادة خطر الوفاة المبكرة.