حزب المستقلين الجدد: احتفال الرئيس بالعيد مع أسر الشهداء تقدير كبير لتضحياتهم

قال حزب المستقلين الجدد، إن احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعيد مع أسر الشهداء وأطفالهم، تعبير عن تقدير الدوله للشهداء وتضحياتهم من أجل الوطن.

وأكد هشام عناني، رئيس الحزب، إن هذه المشاركة تحمل رسائل مهمة تفيد بأن الدولة لاتنسى أولادها الذين بذلوا أنفسهم من أجل بلدهم وشعبهم.

حرص الرئيس على تقديرهم

وأضاف «عناني»، في بيان، اليوم، أن مشاركة الرئيس تؤكد حرصه طوال الوقت وفي كافه المناسبات على تقديم التقدير والعرفان لكل من ضحى وبذل من أجل مصر، وهذه المشاركة ترسم البسمة على وجوه أسر الشهداء وأطفالهم.

وأشاد حزب المستقليين الجدد بهذه المشاركة، وما تحمله من معان كبيرة، وأن الرئيس الأب لكل المصرييين يشارك أبناءه وأحفاده من أسر الشهداء وأطفالهم في عيد الفطر المبارك.