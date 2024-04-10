غرق 8 أشخاص في اصطدام قارب صيد بسفينة حاويات جنوبي الصين

أعلنت السلطات الصينية غرق 8 أشخاص في تصادم قارب صيد خاص وسفينة حاويات بنمية قبالة الساحل الجنوبي الغربي لمقاطعة هاينان جنوبي الصين، وفق لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت أنّ قارب صيد يحمل اسم «يويهنان آويوي 36062» كان على متنه 8 أشخاص، اصطدم بسفينة حاويات بنمية تحمل اسم «سيتك دانانج» على بعد 60 ميلًا غربي ميناء سانيا، صباح 3 أبريل الحالي.

إرسال 140 سفينة بحث وإنقاذ

وأرسلت السلطات الصينية منذ وقوع الحادث وحتى مساء أمس، نحو 140 سفينة بحث وإنقاذ، و18 طائرة وأكثر من ألف و300 شخص للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.

وتمكنت السلطات الصينية، من تحديد موقع القارب الغارق في 6 أبريل الجاري بفضل الروبوتات والغواصات المسيرة، ووفق لوكالة أنباء«شينخوا» الصينية، فإن الغواصين فشلوا في دخول المقصورة بسبب تدفق المياه السريع ووجود شباك صيد حول القارب المنكوب.