غرق قارب صيد قبالة سواحل كوريا الجنوبية

أعلن خفر السواحل في كوريا الجنوبية، اليوم، غرق قارب صيد صغير على متنه صياد كوري جنوبي وصيادان إندونيسيان قبالة «جزيرة جيجو» الجنوبية، مشيرًا وفق وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إلى إنقاذ صياد إندونيسي واحد بينما ظل الآخران في عداد المفقودين.

مشاركة 10 سفن دورية في عمليات البحث

يبلغ وزن قارب الصيد، 4.11 طن، فيما أجرت 4 طائرات تابعة لخفر السواحل الكوري الجنوبي، عملية بحث باستخدام 122 قنبلة مُضيئة لإضاءة المياه، على بعد حوالي 18.5 كيلومترا قبالة «بيوسيون» جنوب شرق جيجو، كما تشارك 10 سفن دورية بالإضافة إلى سفن تابعة للبحرية وقوارب صيد أخرى خاصة في عملية البحث.