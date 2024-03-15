القاهرة الإخبارية: غرق 8 مهاجرين في بحر إيجه قبالة السواحل التركية كتب: شريف سليمان 11:02 ص | الجمعة 15 مارس 2024 غرق مهاجرين.. أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بغرق 8 مهاجرين في بحر إيجه قبالة السواحل التركية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: غرق 3 مهاجرين قبالة جزيرة سيمي اليونانية ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان إلى 78 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة تونس إلى 25 شخصا مصرع شخصين وفقدان 20 آخرين في غرق قارب مهاجرين بالبحر المتوسط مصرع 5 مهاجرين وفقدان 28 آخرين في غرق قارب قبالة سواحل تونس قناة القاهرة الإخبارية: وفاة 5 مهاجرين أفارقة وفقدان آخرين في غرق قارب قبالة سواحل تونس غرق مهاجرين بحر إيجة بقلم شريف سليمان