طريقة عمل الرنجة بالطحينة.. الخطوات تستغرق دقائق فقط

الرنجة تعد من الأكلات المصرية المفضلة في أيام عيد الفطر المبارك، نظرا لمذاقها اللذيذ، حيث تحرص العديد من الأمهات على تحضيرها بطريقة سهلة والتقليل أيضًا من حدة الملوحة التي تتميز بها، ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل الرنجة بالطحينة.

تتطلب طريقة عمل الرنجة بالطحينة خطوات بسيطة وفقا لما ذكرته الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة:

نصف كوب طحينة

رنجة مقطعة مكعبات

عصير ليمونة

ملح وفلفل أسود

3 ملاعق كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة شبت

شرائح طماطم

خطوات التحضير

في البداية نقوم بخلط الطحينة مع الخل وعصير الليمون والملح والفلفل في وعاء ونقلب جيدًا

بعد ذلك نضيف الطماطم وزيت الزيتون والرنجة ونقلب ثم نقدمها في طبق تقديم ونزينها بالشبت.

طريقة عمل الرنجة بالطحينة والبصل

المقادير

سمك رنجة.

بصل مقطع.

طحينة.

خل.

طماطم.

فلفل رومي.

فلفل حار.

خطوات التحضير

يتم وضع الماء في إناء على النار وعندما تغلي نضيف فنجان صغير من الخل الأبيض ثم نسقط الرنجة مع الماء حتى ينتزع جلدها

نخرج الرنجة من الماء ونخليها من الشوك والجلد ثم نبدأ في تقطيعها في طبق.

نقطع الفلفل والطماطم والبصل ونقلبها مع الرنجة.

نضيف الطحينة بعد أن نمزجها بالخل والماء ونتركها في الخليط بعض الوقت.

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رنجة فيليه

ملح وفلفل وكمون

عصير ليمون

شبت

كريمة حامضة

بصل أحمر

بصل أخضر

طماطم

خطوات التحضير

يتم وضع مكعبات الرنجة في وعاء.

إضافة عصير الليمون والكريمة الحامضية وتبلي بالملح والفلفل.

إضافة البصل الأخضر والشبت، ثم يتم إضافة الطماطم والبصل الأحمر وتقلبيها جيدا.

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رنجة

طحينة

بنجر مسلوق

حمص مسلوق

كزبرة خضراء

ليمون

خطوات التحضير