طريقة عمل سلطة الرنجة في دقائق.. «اعمليها بعد صلاة العيد»

ترغب الأمهات دائمًا في ابتكار عدة طرق لتقديم الرنجة في عيد الفطر المبارك، إذ تفضل الكثير من الأسر تناولها بوصفات مختلفة، وسلطة الرنجة واحدة منها، وترغب ربات البيوت في إعدادها بطرق غير معتادة، وهو ما نقدمه لكم من خلال «الوطن».

طريقة عمل سلطة الرنجة

نقدم لكم طريقة عمل سلطة الرنجة على خُطى الشيف شربيني عبر برنامجه على قناة «cbc سفرة»:

كيلو رنجة

طماطم متوسطة مقطعة.

فلفل أخضر مقطع.

بصلة متوسطة.

بصل أخضر.

ثوم مفروم.

رمان.

نصف كوب طحينة.

3 ملاعق كبيرة خل أبيض.

خمسة ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

نصف ملعقة فلفل أسود.

نصف كوب زبادي.

ربع كوب شبت مقطع.

ربع كوب بقدونس مقطع.

أربعة ملاعق عصير ليمون.

طريقة عمل سلطة الرنجة

ضعي البصل مع الرنجة في وعاء.

ضيفي الملح والخل والفلفل الأسود والكمون.

ضعي الشطة والزيت والثوم المفروم.

قلبي باستمرار على نار هادئة.

لمدة 10 دقائق قشري وقطعي الرنجة.

ضيفي الطماطم والفلفل الأخضر والبصل.

ضعي الشبت والبقدونس وعصير الليمون والرمان.

ضيفي الطحينة إلى الرنجة.

قلبي المكونات جميعًا، وقدميها إلى الخبز البلدي.

مقادير سلطة الرنجة

رنجة.

خل.

زيت.

ليمون.

خس.

بصل.

شبت.

خيار مخلل.

طماطم.

طريقة تحضير سلطة الرنجة

طريقة عمل سلطة الرنجة في المنزل بطرق مختلفة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، بحسب ما قدمتها في برنامجها «على قد الإيد»، على شاشة قناة «سي بي سي سفرة»:

نظفي الرنجة من الشوك.

قطعي الرنجة وضعيها في وعاء.

ضيفي الزيت والليمون والخل.

قطعي الطماطم والخيار إلى مكعبات صغيرة.

قطعي البصل وأوراق الخس والشبت.

قلبي المكونات جيدًا وضيفي الليمون، ثم تقدم.

سلطة الرنجة

رنجة.

فلفل ألوان.

طحينة.

ليمون.

زيت.

عيش محمص

طريقة تحضير سلطة الرنجة

إخلي الرنجة من الشوك.

ضعي الليمون بأي كمية مع فلفل ألوان والكرنب.

ضعي طحينة وزيت وقلبي جيدًا.

ادخلي العيش الفرن يحمص.

طريقة تحضير سلطة الرنجة

نقدم لكم طريقة عمل سلطة الرنجة على خُطى الشيف غادة التلي عبر برنامجها على قناة «cbc سفرة»:

المقادير:

رنجة.

طماطم.

فلفل أخضر.

بصل أخضر.

ليمون.

خل.

طريقة التحضير: