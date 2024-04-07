احذر الإكثار من تناول الرنجة في العيد: «هذه الفئات ممنوعة منها»

الاحتفال بعيد الفطر المبارك يتميز بطقوس وعادات مختلفة، ويعد من أبرزها تناول الرنجة، وبينما تفضل الكثير من الأسر المصرية تناول الفسيخ والرنجة في صباح يوم العيد، إلا أن هناك من يجهل أضرارها خاصة على بعض الفئات، لذلك نستعرض فيما يلي الفئات الممنوعة من تناول الرنجة.

تناول الرنجة بعد صلاة العيد

هناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون تناول الرنجة بعد تأدية صلاة العيد، دون الاهتمام بأنها من الممكن أن تضر بهم وبصحتهم، ونستعرض الفئات الممنوعة من تناول الرنجة، والتي تعد من أبرزها مرضى القلب، وفق ما نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الرنجة تهدد سلامة الأشخاص خاصة مرضى الكلى، وذلك لأن الملح الموجود بها يتراكم بالجسد ولا يتم تصريفه، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات وتعب شديد، فضلًا عن مشاكل في عملية التنفس، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الإصابة بالأزمات القلبية.

فئات ممنوعة من تناول الرنجة

وكانت قد حذرت وزارة الصحة، بعض الفئات من تناول الرنجة، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل، تجنبًا لحدوث أي مضاعفات قد تعرض حياتهم إلى الخطر، بينما الأشخاص الذين يتناولون الرنجة لابد لهم من شرب المياه بعدها، حتى يتم التخلص من الأملاح التي تراكمت بالجسد نتيجة تناولها.

عندما تتراكم الأملاح بالجسد، تسبب احتباس الماء في الجسد وتورم القدمين وتسرب الغشاء البلوري على الرئة، وهو ما ينتج عنه ضعف عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم، ولطرد هذه الأملاح والسموم من الجسم، لابد من تناول الشاي الأخضر والأحمر، وهما من مضادات الأكسدة العالية ويعملان على تنظيم عملية الهضم، فضلًا عن تناول الماء.