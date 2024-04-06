طريقة عمل سلطة الرنجة في البيت.. هتفتح نفسك على الأكل

الرنجة أحد أشهر الأكلات في البيت المصري، وتناولها في عيد الفطر المبارك من العادات المصرية، ومع دخول العيد علينا، وسلطة الرنجة أحد الأطباق الأساسية التي يفضل تناولها مع الرنجة، ولذلك نستعرض في السطور التالية طريقة عمل سلطة الرنجة في البيت، وفقا للشيف علاء الشربيني.

طريقة عمل سلطة الرنجة في البيت

المكونات:

- رنجة مقطعة.

- زيت.

- فلفل ألوان ويقطع لشرائح طويلة.

- خل.

- ليمون.

- كمون.

- طحينة.

- ملح.

- بصل أخضر.

- بصل أحمر.

- بقدونس.

- شبت مفروم.

طريقة التحضير

- نقلب الرنجة على الشواية، ثم ننزع عنها الجلد.

- توضع الطحينة في إناء كبير، ثم نضع عليها معلقتين خل ومعلقة صغيرة زيت زيتون وتقلب جيداً، مع إضافة القليل من الماء عليها.

- نضع على الطحينة الشبت المفروم والقليل من الملح والبقدونس والكمون والشبت والزيت والثوم الفمروم.

- نحضر إناء عميقا ونضع فيه بصلة حمراء مقطعة شرائح والبقدونس والكزبرة الخضرة وطماطم مقطعة والفلفل الألوان.

- توضع الخضراوات في طبق التقديم وفقها الرنجة، ثم نضيف إليها عصير الليمون.

طريقة عمل الرنجة المقلية

المكونات:

- سمكتان من الرنجة.

- كوب من الزيت.

- بيضتان.

- كوب من البقسماط المطحون.

- كوب الدقيق.

طريقة التحضير :

- نقوم بتنظيف الرنجة جيداً ونقطعها إلى شرائح.

- نضع شرائح الرنجة في الدقيق، ثم توضع في البيض المخفوق.

- نضع الرنجة في البقسماط، ثم نحضرمقلاة واسعة يوضع بها الزيت ونتركه حتى يسخن.

- نضع الرنجة في الزيت ونتركها حتى تأخذ لونها الذهبي، ثم نضعها في طبق التقديم ونزينها بالبصل الأخضر والبقدونس.