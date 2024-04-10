كيف تحمي نفسك من الإصابة بأزمة قلبية؟.. العلاج في 15 دقيقة فقط

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية، التي باتت تُهدد حياة الشباب بشكل متزايد، وفي سن مُبكر، دون سابق إنذار.

نصيحة قيّمة للوقاية من الأزمات القلبية

وأبرز شعبان الأسباب التي قد تؤدي إلى الإصابة بالأزمات القلبية، وطرق الوقاية منها، مشيرا عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» إلى عمل إذا فعله الشخص لمدة 15 دقيقة يمنع الإصابة بالأزمات القلبية، قائلا: «خبر جيد جدًا، حتى 15 دقيقة رياضة في الْيَوْمَ قد تمنع أزمات القلب،ابدأ في أي عمر .. أن تأتي متاخرا خير من ألا تأتي».

ما علاقة الرياضة بالأزمات القلبية؟

وأكد الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إجراء الفحوصات اللازمة باستمرار، للاطمئنان على صحة القلب، خاصة لمن لهم تاريخ مرضي، أو من يعانوا من الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري وقصور الشريان التاجي، تحمي من الإصابة بالأمراض القلبية.

ونصح الغمراوي بضرورة ممارسة الرياضة يوميًا مع اتباع نظام غذائي صحي.