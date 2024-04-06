بعد وفاة المعد البدني لـ«الزمالك».. جمال شعبان يقدم 10 نصائح للوقاية من الجلطات

لا شك أن الساعات الأخيرة كانت الأقسى على عشاق الكرة المصرية، بعد رحيل الشاب محمد مدحت المعد البدني للزمالك بشكل مفاجئ، أثناء ذهابه إلى التمرين، لتسود حالة من الحزن والتساؤلات في الوقت ذاته، عن السبب الحقيقي للوفاة المفاجئة، خاصة أنه كان لا يعاني من أزمات صحية، إلى جانب كونه رياضيًا.. فماذا حدث؟

سبب وفاة محمد مدحت المعد البدني للزمالك

كان جمال شعبان حاضرًا بالإجابة عن التساؤلات التي شغلت أذهان الكثيرين، عن انتشار الموت المفاجئ بين الشباب، بعد وفاة محمد مدحت، خاصة إذا كانوا لا يعانون من أي أمراض مسبقة، أو كونهم رياضيين في الأساس، بالتأكيد على أن تلك الظاهرة لها العديد من الأسباب، ولا يمكن حصرها في سبب بعينه، مقدمًا عدة نصائح للوقاية من الجلطات وأمراض الشريان التاجي.

جمال شعبان رئيس معهد القلب استشاري أمراض القلب، قال عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، إن ظاهرة الموت المفاجئ عند الشباب وزيادة الجلطات وارتفاع نسبة الأمراض المناعية بشكل كبير، ليس بضرورة بسبب مرض عضوي، بل من الممكن أن تأتي بسبب الضغوطات العصرية التي يعيشها العديد من الشباب في الوقت الحالي.

وأضاف: «بعضها يكون من الضغوطات، لكن هناك أسبابًا أخرى مثل التدخين، المخدرات، الهورمونات والمنشطات، الزيوت المهدرجة، الفاست فود، التلوث البيئي، الغابة الكهرومغناطيسية من موبايلات وشاشات وأجهزة، والأرق وعدم النوم لفترة كافية، أو سمنة البطن وعدم ممارسة أي نشاط بدني».

وفي مفاجأة مثيرة، أكّد جمال شعبان أن موت الفجأة قد يكون بسبب فيروس كورونا، في إشارة إلى أنه لا يزال العديد من الأشخاص يواجهون ما يعرف بمتلازمة كوفيد، وهي أعراض تتركها الإصابة بالوباء حتى بعد التعافي منه، إلى جانب إمكانية وجود استعداد وراثي: «ملحوظة بعض الحالات نتيجة اعتلال وراثي في عضلة البطين الأيسر أو الأيمن، أو اختلال وراثي في كهرباء القلب».

نصائح للوقاية من أمراض الشريات التاجي

أمّا عن كيفية تجنب ذلك، قال شعبان: «إزاي أحمي نفسي من مرض الشريان التاجي، اللي هو السبب الرئيسي لتوقف القلب المفاجئ، أعمل فحص شامل لعوامل الخطورة اللي هي الضغط المرتفع والسكر، والكولسترول، وأضبطهم، أقلل وزني، وأعمل وقاية من سمنة البطن، واضبط أكلي، وأقلل اللحوم، وأكتر من الأسماك والخضروات والفواكه والسلاطات، وبدون فاست فورد ولا مشروبات غازية، وبدون سكر صناعي، أتجنب التدخين والمخدرات والمنشطات، أمشي كل يوم 45 دقيقة، أتكيف مع ضغوطات الحياة وأتجنب الزعل».