جمال شعبان يفجر مفاجأة بشأن توقف قلب أحمد رفعت: القهوة بريئة

بعد خروج الدكتور عمرو عصمان، استشاري القلب، والمشرف على حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، للتأكيد على أنّ تناول اللاعب كميات كبيرة من القهوة بعد الإفطار وقبل اللقاء كانت سببا في الوعكة التي تعرض لها داخل الملعب، خرج جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب الأسبق، ليفجر مفاجأة في هذا الشأن.

عصمان، الذي كشف خلال الساعات الماضية سبب توقف قلب أحمد رفعت المفاجئ في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، اختلف معه رئيس معهد القلب السابق، فماذا قال؟.

جمال شعبان يرفض اتهام القهوة بالتسبب في توقف قلب أحمد رفعت

رفض شعبان اتهام القهوة بأنّها السبب في حالة أحمد رفعت، مؤكدا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «أرفض بشدة اتهام القهوة في اختلال كهرباء القلب الذي حدث للاعب أحمد رفعت شفاه الله لسببين، أولا موضوع توقف القلب أعمق وأخطر من ذلك بمراحل، ثانيا شرب القهوة باعتدال مفيد للقلب وكهرباء القلب».

توقف قلب أحمد رفعت داخل الملعب يهز الوسط الكروي

وهزت واقعة أحمد رفعت الوسط الرياضي خلال اليومين الماضيين، بعدما سقط بشكل مفاجئ قبل دقيقة واحدة من إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة، التي كانت تشير نتيجتها إلى التعادل السلبي.

ويرقد أحمد رفعت الذي توقف قلبه لنحو ساعة ونصف، قبل أن تنجح عملية انعاشه بعد 20 صدمة كهربائية، ليرقد في العناية المركزة في الوقت الراهن بإحدى مستشفيات الإسكندرية، على أجهزة التنفس الصناعي.