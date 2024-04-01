معجزة نادرة الحدوث.. جمال شعبان يكشف تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

لا تزال تفاصيل الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت محط اهتمام جماهير الكرة المصرية، بعدما سقط مغشيًا عليه على أرضية الملعب في مارس الماضي، إثر تعرضه لتوقف عضلة القلب، إذ لا يزال اللاعب يرقد على سرير أحد المستشفيات بالقاهرة، وتنتظر أسرته الأمل في الشفاء التام.

تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد فيوتشر

وبحسب تصريحات تليفزيونية لهيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، فإنّ أحمد رفعت استعاد وعيه بالكامل، وحالته الصحية تتحسن يومًا بعد يوم، إلا أنّه لا يزال يعاني من بعض المشكلات في الكلى، ويعمل الأطباء حاليًا على تنشيطها، ومن المنتظر مع استمرار التحسن في حالته واستجابته للبروتوكول العلاجي، أن يغادر لاعب فيوتشر المستشفى قريبًا بعدما يتماثل تمامًا للشفاء.

ويقول الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق إنّ أحمد رفعت يعود للحياة في شبه معجزة نادرة الحدوث، خاصة بعدما توقفت عضلة قلب اللاعب لمدة ساعة ونصف، ودخل على إثرها في غيبوبة كاملة: «الشكر لله ثم التحية والتقدير لأطباء إسكندرية الذين واصلوا الليل بالنهار حتى عادت له الروح والحياة والوعي من جديد سلامتك يا كابتن أحمد رفعت».

بكره هيتم تسليم جهاز متابعة الرياضيين عن بعد.. بشرى سارة للرياضيين في مصر.. ويعلق على زيارة وزير الشباب والرياضة لـ أحمد رفعت pic.twitter.com/o3dQa3nn77 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 30, 2024

جهاز تتبع يرافق اللاعب لمدة عام كامل

وللاطمئنان على الحالة الصحية للاعب، من المقرر أن يتسلّم اللاعب أحمد رفعت جهاز متابعة الرياضيين عن بُعد كحق انتفاع لمدة عام كامل، بحسب الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامج ملعب أون تايم: «الجهاز هيتسلّم للاعب وهيلازمه لمدة عام كامل من الشركة الألمانية المُصنعة بالمجان».