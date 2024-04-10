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دراما المتحدة

ضبط موظف لقيامه بتزوير محررات رسمية بالبحيرة

كتب:

محمد بركات
02:25 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
قضايا التزوير - تعبيرية

قضايا التزوير - تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية، قيام موظف بشركة دعاية وإعلان، له معلومات جنائية ومقيم بالبحيرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجه لنشاطه الإجرامي عن طريق إدارة مجموعة عبر تطبيق واتساب بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 14 أصل شهادة وكارنيهات مزورة و2 جهاز لاب توب و2 هاتف محمول، وبفحصهما فنيا تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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