ضبط كميات ضخمة من المقرمشات الفاسدة في مصنع بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أنّ مالك شركة للصناعات الغذائية، يدير مصنعا دون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في القليوبية، لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية «سناكس» للأطفال بكميات كبيرة باستخدام مواد مجهولة المصدر ودون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائي غير مطابقة لسلامة الغذاء، ما قد يؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط مالك المصنع وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات عمليات البيع، والمدير المسؤول عن المصنع له معلومات جنائية، وجرى ضبط 60 ألفا و504 أكياس منتج نهائي لمقرمشات الأطفال «سناكس»، و2,190 طن مواد خام دون ترخيص، ومواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي، وعبوات لمكسبات طعم مختلفة منتهية الصلاحية، وخط إنتاج كامل لإنتاج وتصنيع المقرمشات عبارة عن 9 ماكينات تعبئة آلية كبيرة الحجم، وكميات كبيرة من الكرتون والأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.

وبمواجهة مالك المصنع اعترف بإدارة المصنع دون ترخيص، واستخدام المواد المضبوطة وتعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح سريعة، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات عمليات البيع، واتخذت الإجراءات القانونية.