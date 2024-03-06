شعبة المواد الغذائية تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار السلع بعد قرارات «المركزي»

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، جاء في توقيت مناسب ومهم، خاصة بعد توقيع اتفاقية مشروع تطوير «رأس الحكمة»، ويعمل على خفض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المنوفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن توافر كميات كبيرة من الدولار في السوق المصرية من ضمن نقاط القوة لاتخاذ البنك المركزي قرارا بوضع تسعير عادل للدولار، والقضاء على السوق الموازية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة تدفق الاستثمارات، ما يعني مزيداً من النقد الأجنبي، وضخه في السوق، منوها بأن تحويلات المصريين في الخارج سترجع بشكل كبير وستحول مباشرة إلى البنوك.

تأثير قرارات المركزي على أسعار السلع

وأكد أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% جاء ليحاصر التضخم، وهو بدوره يساهم في خفض الأسعار للسلع في السوق المحلية، خاصة مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأفراج عن البضائع المحجوزة في الجمارك، وبالتالي سيرتفع المعروض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وتنخفض الأسعار بشكل ملحوظ.