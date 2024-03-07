«المواد الغذائية» تزف بشرى: انخفاض كبير في سعر السكر قريبا

أكد عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أحمد العتابي، أنه بناءعلى قرار الحكومة باستيراد نحو مليون طن سكر، ستنخفض أسعار السكر لأقل مستوى خلال الأيام المقبلة، أي بعد تنفيذ قرار الاستيراد.

استيراد السكر بنحو 22 جنيها

وأضاف العتابي في تصريحات لـ«الوطن» أنه يمكن استيراد السكر بنحو 22 جنيها للكيلو ليصل إلى المستهلك النهائي في حدود الـ25 جنيها، على أقصى تقدير، مؤكدا أن من يخزن السكر حاليا سيتكبد خسائر فادحة، نتيجة دخول كميات كبيرة من المستورد إلى جانب السكر المحلي.

وتابع: «اللي مخزن سكر النمل هياكله»، مشيرا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات كبيرة لتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

تراجع الأسعار خلال أيام

وأشار إلى أن تأثير السعر المرن للجنيه سيظر خلال الأيام المقبلة عبر تراجع أسعار السلع الغذائية، وسيظهر بشكل أوضح على البضائع الجديدة المستوردة، وطالب العتابي بإلزام الشركات كتابة الأسعار على السلع والمنتجات، متوقعا انخفاض أسعار اللحوم وبيض المائدة خلال الفترة المقبلة، نظرًا إلى ارتباط أسعار الأعلاف المستوردة بسعر الدولار.