ضبط عاطل لقيامه بسرقة الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين
كتب:
محمد بركات
02:51 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
رجال الداخلية
كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين تضرروا خلالها من اضطلاع مجهول باستخدام طرق وأساليب احتيالية مكنته من سرقة الحسابات الخاصة بهم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وانتحال صفتهم ومطالبة معارفهم بتحويل مبالغ مالية.
أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن تحديد وضبط مرتكب تلك الوقائع «عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية»، وبحوزته هاتفي محمول وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه 5 وقائع بنطاق مديريات أمن «الإسكندرية، الدقهلية، أسوان، أسيوط، قنا»، وبمواجهته اعترف بمزاولته ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية، واتخذت الإجراءات القانونية.