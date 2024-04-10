ضبط عاطل لقيامه بسرقة الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين تضرروا خلالها من اضطلاع مجهول باستخدام طرق وأساليب احتيالية مكنته من سرقة الحسابات الخاصة بهم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وانتحال صفتهم ومطالبة معارفهم بتحويل مبالغ مالية.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن تحديد وضبط مرتكب تلك الوقائع «عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية»، وبحوزته هاتفي محمول وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه 5 وقائع بنطاق مديريات أمن «الإسكندرية، الدقهلية، أسوان، أسيوط، قنا»، وبمواجهته اعترف بمزاولته ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية، واتخذت الإجراءات القانونية.