«الداخلية» تنهي استعدادها لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر (فيديو)

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، حيث تعتمد خطة التأمين على تكثيف الخدمات والارتكازات الأمنية بالحدائق والمتنزهات والمسطح المائي والمنشآت المهمة ودور العبادة والمحاور والميادين والطرق الرئيسية لتوفير مظلة أمان للمواطنين.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن مع وضع ارتكازات أمنية أمام المنشآت المهمة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي والتي تعد مقصدا رئيسيا للمواطنين خلال أيام العيد؛ للاستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك.

وشملت الإجراءات نشر الخدمات المرورية والارتكازات على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات فى ظل زيادة الكثافات المرورية عليها تزامنا مع أجازة العيد، كما يتم رصد الحالة المرورية على الطرق من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري حفاظا على الأرواح والممتلكات.