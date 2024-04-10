طريقة عمل طحينة السمسم في المنزل.. «أسهل وأسرع طريقة»

طحينة السمسم من أشهر المقبلات التي لا غنى عنها في المنزل، وتُعد من السمسم المحمص وزيت السمسم وبعض المكونات الأخرى مثل الملح وعصير الليمون، وتُستخدم عادًة طحينة السمسم في المطبخ الشرقي كمكون أساسي في عدة وصفات، وهي معروفة بطعمها الغني والمميز، لذا قدم طريقة طحينة السمم في المنزل بوصفة سهلة وسريعة.

كما تتميز طحينة السمسم بقوامها الكريمي ونكهتها العميقة، وتستخدم عادة كمكون في صنع الحمص والبابا غنوج والسلطات والمشاوي، ويمكن استخدامها كصلصة لـ«تغميس» الخبز أو الخضروات.

طريقة عمل الطحينة بالسمسم

وتُعتبر طحينة السمسم مصدرًا جيدًا للبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها خيارًا صحيًا لإضافتها إلى النظام الغذائي، ويوضح «الوطن» لربان المنازل طريقة عملها في المنزل.

طريقة عمل طحينة السمسم

إليك طريقة عمل طحينة السمسم على النحو التالي:

المكونات

- 2 كوب من السمسم المحمص

- 1/4 كوب من زيت السمسم

- 1/4 كوب من الماء (يمكن زيادته أو تقليصه حسب الرغبة)

- 2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون (يمكن زيادتها أو تقليصها حسب الرغبة)

- ملح حسب الذوق

طريقة عمل طحينة السمسم

- وضع السمسم المحمص في محضر الطعام.

- طحن السمسم حتى يصبح ناعمًا وسلسًا، ويصبح عجينة زبدة السمسم.

- أضف زيت السمسم إلى العجينة تدريجيًا أثناء الطحن حتى تتكون عجينة سميكة وناعمة.

- أضف الماء تدريجيا بينما تستمر في الطحن حتى تصل إلى القوام المرغوب، يمكنك إضافة المزيد من الماء إذا لزم الأمر لتحقيق القوام المثالي.

- أضف عصير الليمون والملح حسب الذوق، واستمر في الطحن حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.

- تذوق الطحينة وتعديل الملح أو الليمون حسب الرغبة الشخصية.

- انقل الطحينة إلى وعاء التقديم وقدمها مع الخبز أو الخضار أو استخدمها كمكون في الأطباق الأخرى.

ويمكن تخزين الطحينة في الثلاجة في حاوية محكمة الغلق لمدة تصل إلى أسبوعين، ولكن تحقق من تواريخ الصلاحية للمكونات التي تستخدمها في تحضير الطحينة.