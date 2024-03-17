«لو عندك عيش بايت».. طريقة بسيطة تحوله إلى سلطة طحينة

الطحينة من السلطات الأساسية، التي تزين أي سفرة، إذ تعتبر طبقا جانبيا يقدم مع الكفتة والمشويات بصفة عامة، ووصفات الدجاج والأسماك أيضًا، ويمكن إعدادها في المنزل، دون استخدام الطحينة الخام.

يمكن عمل سلطة الطحينة دون إضافة طحينة تمامًا، من خلال إعادة تدوير الخبز مرة أخرى، بحسب الشيف هالة فهمي.

مقادير الطحينة من الخبز

2 رغيف خبز شامي أبيض.

ثوم مفروم.

ملح.

كمون.

شطة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من الخل.

رشة سكر.

زيت.

ماء ساخن.

طريقة عمل سلطة الطحينة:

تبدأ الخطوة الأولى بتقطيع الخبز لقطع متوسطة، ووضعه في ماء ساخن، وتركه لمدة ساعتين، حتى يذوب العيش إلى حد ما، وبعدها يمكن تصفية المياه الزائدة، حتى لا يصبح القوام خفيفًا بدرجة كبيرة.

أما الخطوة الثانية يوضع الخبز في الخلاط ويضرب جيدًا، حتى يصبح قوامه ناعمًا، وبذلك يتحول الخبز إلى طحينة، وتضاف إليه بعض المكونات الأخرى، حتى تصبح سلطة طحينة، فص أو فصين من الثوم المفروم، أو الاستغناء عنه تمامًا، إذا كان يسبب مشكلات هضمية، وإضافة التوابل وهي الملح والكمون والشطة، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة صغيرة خل، ورشة سكر والقليل من الزيت.

أهمية إضافة الزيت إلى سلطة الطحينة