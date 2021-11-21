ضبط وتشميع مصنع يجمع الزيوت المستخدمة بالمطاعم لصناعة الطحينة بالجيزة

في ضربة تموينية جديدة تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز أوسيم من ضبط مصنع بير سلم يقوم بتجميع الزيوت المستخدمة بالمطاعم والمنازل ويعيد استخدامها وتكريرها لصناعة الطحينة وبيعها مجدداً للمواطنين دون مراعاة للاشتراطات الصحية والمواصفات اللازمة للإنتاج والتصنيع.

غلق وتشميع المصنع المخالف

وقام مركز ومدينة أوسيم بغلق وتشميع المصنع المخالف بالتعاون مع الإدارة الصحية والتموينية ومصادرة كافة محتوياته مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك وذلك بمتابعة من السيد فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم.

تكثيف الحملات لضبط المنشآت المخالفة

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات لضبط المنشآت المخالفة والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.