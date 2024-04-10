ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 ألفا و482 شهيدا

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 33 ألفا و482 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين 76 ألفا و49 مصابا، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وصول جثامين 122 شهيدا إلى مستشفيات

وأشارت الوكالة إلى وصول جثامين 122 شهيدا، و56 مصابا إلى مستشفيات القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع ناحية أحد منازل المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع النيران في أحد المنازل، وتمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من إخماد الحريق.