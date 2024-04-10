محافظ كفر الشيخ يقدم هدايا لأطفال غزة وأسرهم بمناسبة عيد الفطر

حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، على مشاركة أطفال غزة فرحتهم بعيد الفطر المبارك، بمستشفى كفر الشيخ العام، مقدماً لهم ولأسرهم هدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك، مكلفا بتقديم الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة ورعاية أسرهم.

تقديم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين

ويخضع عدد من أطفال غزة وأسرهم لتلقي العلاج بعدد من مستشفيات محافظة كفر الشيخ، واطمئن المحافظ من وكيل وزارة الصحة والفريق الطبي على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم وأسرهم في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المحافظات جراء تداعيات الأحداث في قطاع غزة تضامنا مع أشقائنا الفلسطينيين، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

وحرص محافظ كفر الشيخ على تقديم الهدايا للأطفال، وتبادل الأحاديث مع أهالي الأطفال وذويهم، متمنياً لأطفالهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة، موجها مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم والرعاية اللازمة لأطفال غزة تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين.

فيما عبر الأطفال الفلسطينيين عن سعادتهم بزيارة محافظ كفر الشيخ، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط مشاعر الألفة والمحبة بين أشقائهم المصريين.

تسخير الإمكانيات والمتطلبات للأشقاء الفلسطينيين

وقدّم أهالي الأطفال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم في ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات للأشقاء الفلسطينيين، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين.