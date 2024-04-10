«شعب لا يعرف الهزيمة».. كيف احتفل أهالي غزة بعيد الفطر المبارك؟

منذ السابع من أكتوبر الماضي، يعيش أهالي غزة معاناة شديدة ولحظات صعبة بسبب حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي هذا القطاع، جعلت الحياة أصبحت شبه منعدمة، ولكن رغم ذلك حرص الشعب على الاحتفال بعيد الفطر المبارك وسط الدمار الذي أحدثه الاحتلال.

بملابس العيد وعلامات الفرحة الممزوجة بالحسرة، احتفل أهالي غزة بعيد الفطر المبارك، فمنذ الصباح الباكر حرص العديد من الأطفال والآباء على أداء صلاة العيد في الساحات الواسعة وأيضا ترديد تكبيرات العيد التي كانت تعلو أصوات المساجد، لحظات أثبت مدى قوة هذا الشعب الذي لاينهزم أمام الاحتلال الإسرائيلي.

«أجى العيد.. ونلبس توب جديد»، على هذه النغمات احتفل أطفال غزة بعيد الفطر المبارك بعد انتهاء رصلاة العيد، مرتدين الملابس الجديد، الجميع يصفق لهم محاولين زرع السعادة في قلوب هؤلاء الصغار الذين ربما حرموا من أجواء العيد.

صباح العيد في غزّة ???? pic.twitter.com/qyp9Bf4Pu4 — Dr. Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) April 10, 2024

وحرص أهالي غزة أيضا على تحضير الكعك الفلسطيني، قبل قدوم العيد بعدة أيام وعلامات السعادة والفرحة لتسيطر علي الجميع، الأمر الذي خطف قلوب الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي لتنهال التعليقات الإيجابية كالتالي: «والله شعب جبار وميعرفش الهزيمة»، وأيضا: «الله يفرح قلوبكم يا أهالي غزة وينصركم على الاحتلال اللعين»، «عيد مبارك عليكم جميعا ودايما الفرحة في قلوبكم».

جرائم عديدة ارتكبها الاحتلال الإسرئيلي في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر، راح ضحيتها الآلاف من الشهداء من الأطفال والنساء والكبار والشباب.