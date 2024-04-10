ارتفاع أسعار النفط عالميا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة للشهر السادس

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة للشهر السادس، ما أدى إلى تجدد حالة الضبابية بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط.

وأدى هذا التوتر إلى محو أثر زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، والتي جرى الإعلان عنها يوم أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 89.67 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 85.47 دولار، وفق وكالة رويترز.

1.7% ارتفاعا في أسعار البترول بنوعيه

وانخفضت أسعار البترول للخامين القياسيين بنحو 1.7% في نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الناجمة عن احتمال استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة لفترة أطول، وجر مزيد من الدول إلى الصراع.

وإذا استمر الصراع فإنه قد يشهد تورط دول أخرى في المنطقة، خاصة إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وفي غضون ذلك، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 3.03 مليون برميل، وفقا لما نقلته مصادر في السوق عن بيانات معهد البترول الأمريكي، وكان محللون قد توقعوا ارتفاعا بنحو 2.4 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية اليوم، وقالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع أن يبلغ متوسط ​​أسعار خام برنت 88.55 دولار للبرميل في 2024، ارتفاعا من توقعات سابقة عند 87 دولارا للبرميل.