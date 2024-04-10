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دراما المتحدة

مصدر رفيع المستوى: دخول 314 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

كتب:

محمد عزالدين
05:07 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
معبر رفح

معبر رفح

أعلن مصدر رفيع المستوى، دخول 314 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، اليوم، عبر معبر رفح البري.

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بقلم محمد عزالدين