مصدر رفيع المستوى: دخول 314 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح اليوم كتب: محمد عزالدين 05:07 م | الأربعاء 10 أبريل 2024 معبر رفح أعلن مصدر رفيع المستوى، دخول 314 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، اليوم، عبر معبر رفح البري. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: استمرار عمل معبر رفح طوال أيام العيد لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة «القاهرة الإخبارية»: مصر تؤكد التزامها الدائم بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: حركة حماس تعترض شاحنات المساعدات القادمة من معبر رفح «القاهرة الإخبارية»: وصول جثامين عمال المطبخ المركزي العالمي إلى معبر رفح وصول قافلة سادسة لبيت الزكاة المصري إلى معبر رفح تمهيدا لإدخالها غزة معبر رفح بقلم محمد عزالدين