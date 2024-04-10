أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة «العيد أهو جه» (فيديو)

أعلن الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «العيد أهو جه».

ونشر أحمد سعد الأغنية، وعلق عليها قائلا: «العيد أهو جه، كل سنة وأنتم طيبين ومتجمعين.. عيد سعيد».

أغنية العيد أهو جه

وأغنية العيد أهو جه، غناء وألحان أحمد سعد، وكلمات مصطفى حدوتة، وغناها صباح اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهالي وأبناء الشهداء، ضمن فعاليات احتفالية عيد الفطر المبارك.