تامر أمين عن أحمد سعد: «جزء من حياة النجوم الخاصة مُتاح للعامة»

علق الإعلامي تامر أمين، على تصريحاته السابقة حول هجومه على الفنان أحمد ‏سعد، وذلك بسبب كثرة المشكلات التي تسبب بها جراء الزواج 4 مرات، قائلا: «أنا مؤمن ‏بأن النجوم والشخصيات العامة والفنانين لديهم جزء كبير من حياتهم الخاصة مُتاح ‏ومُباح للعامة وإلا لم يكونوا نجوم».‏

وأضاف أمين، خلال حواره ببرنامج «العرافة»، تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر ‏قناة النهار، أن قرارات أحمد سعد في الارتباط والانفصال ‏تحمل اندفاع وسرعة واستعجال بعض الشئ، متعجبا: «حد يطلق علياء بسيوني!، ‏ديه كانت وش السعد عليك».‏

علاقة تامر أمين بأحمد سعد

وأشار إلى أن الفنان أحمد سعد صديقه وأخيه الصغير وليس هناك عيبا في أن ينصحه، مضيفا: «أنا مش مصلح اجتماعي عشان أكلمه في التليفون أقوله كده، ‏لكن التحدث أمام الشاشات دي مهنتي، وحقي أتكلم في ‏السياسة وأخبار الفنانين العامة، لكن لما أعمل تليفوناتي كلها شخصية، أطلع أكل ‏لب مع المشاهدين على الهواء».

حياة الفنانين مهمة بالنسبة للجمهور

وتابع، أن الأحداث المتعلقة بزواج أو طلاق النجوم من الأمور التي تهم الجمهور ‏في الشارع المصري بدرجة تتجاوز اهتمام الجمهور بأغاني ومهرجانات النجوم ‏وحفلاتهم، متابعًا: «أنا لا أتدخل في تفاصيل الجوازات والعلاقة الحميمة بين الرجل ومراته، ‏فتلك أمور ليس لي علاقة بها».‏