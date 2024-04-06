تامر أمين عن أحمد سعد: «جزء من حياة النجوم الخاصة مُتاح للعامة»
كتب:
أحمد العانوسي
09:47 م | السبت 06 أبريل 2024
تامر أمين
علق الإعلامي تامر أمين، على تصريحاته السابقة حول هجومه على الفنان أحمد سعد، وذلك بسبب كثرة المشكلات التي تسبب بها جراء الزواج 4 مرات، قائلا: «أنا مؤمن بأن النجوم والشخصيات العامة والفنانين لديهم جزء كبير من حياتهم الخاصة مُتاح ومُباح للعامة وإلا لم يكونوا نجوم».
وأضاف أمين، خلال حواره ببرنامج «العرافة»، تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة النهار، أن قرارات أحمد سعد في الارتباط والانفصال تحمل اندفاع وسرعة واستعجال بعض الشئ، متعجبا: «حد يطلق علياء بسيوني!، ديه كانت وش السعد عليك».
علاقة تامر أمين بأحمد سعد
وأشار إلى أن الفنان أحمد سعد صديقه وأخيه الصغير وليس هناك عيبا في أن ينصحه، مضيفا: «أنا مش مصلح اجتماعي عشان أكلمه في التليفون أقوله كده، لكن التحدث أمام الشاشات دي مهنتي، وحقي أتكلم في السياسة وأخبار الفنانين العامة، لكن لما أعمل تليفوناتي كلها شخصية، أطلع أكل لب مع المشاهدين على الهواء».
حياة الفنانين مهمة بالنسبة للجمهور
وتابع، أن الأحداث المتعلقة بزواج أو طلاق النجوم من الأمور التي تهم الجمهور في الشارع المصري بدرجة تتجاوز اهتمام الجمهور بأغاني ومهرجانات النجوم وحفلاتهم، متابعًا: «أنا لا أتدخل في تفاصيل الجوازات والعلاقة الحميمة بين الرجل ومراته، فتلك أمور ليس لي علاقة بها».